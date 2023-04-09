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09 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

09 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

03:30 İleri Üçlü

05:30 Dyorex Boluspor - Beyçimento Bandırmaspor

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:10 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:15 Spor Takvimi

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Gündem Futbol

15:30 Spor Bülteni

15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

18:00 Spor Bülteni

19:00 Spor Haftasonu

20:25 Altınordu - Eyüpspor

22:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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