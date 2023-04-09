09 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:30 İleri Üçlü
05:30 Dyorex Boluspor - Beyçimento Bandırmaspor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:15 Spor Takvimi
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Gündem Futbol
15:30 Spor Bülteni
15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü
18:00 Spor Bülteni
19:00 Spor Haftasonu
20:25 Altınordu - Eyüpspor
22:30 Stadyum