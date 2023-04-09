09 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Nisan 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:00 Gülcemal
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
06:00 Yasak Elma
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Benden Söylemesi
13:00 Adım Farah
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego