Üye Girişi
Haberi Paylaş
09 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

09 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 The Minute

01:05 Bisiklet: Bask Turu

02:00 The Players Championship

03:30 Bisiklet: Bask Turu

05:00 Dünya Körling Şampiyonası

07:00 Bisiklet: Bask Turu

08:30 Paris Maratonu

10:30 Bisiklet: Bask Turu

12:00 Dünya Körling Şampiyonası

14:00 The Power Of Sport

14:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

15:00 Bisiklet: Scheldeprijs

16:00 Bisiklet: Bask Turu

17:15 Bisiklet: Bask Turu

19:45 Bisiklet: Paris-Roubaix

20:25 The Minute

20:30 Triatlon

23:00 Bisiklet: Paris-Roubaix

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Dünya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title