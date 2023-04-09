09 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 The Minute
01:05 Bisiklet: Bask Turu
02:00 The Players Championship
03:30 Bisiklet: Bask Turu
05:00 Dünya Körling Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Bask Turu
08:30 Paris Maratonu
10:30 Bisiklet: Bask Turu
12:00 Dünya Körling Şampiyonası
14:00 The Power Of Sport
14:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
15:00 Bisiklet: Scheldeprijs
16:00 Bisiklet: Bask Turu
17:15 Bisiklet: Bask Turu
19:45 Bisiklet: Paris-Roubaix
20:25 The Minute
20:30 Triatlon
23:00 Bisiklet: Paris-Roubaix