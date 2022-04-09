09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

03:10 Sahur Bereketi

05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 Ne Varsa İçindedir

06:40 Kuşlarla Yolculuk

07:30 Mesnevi'den Hikayeler

07:55 Dizi

11:15 Dizi

15:10 Ramazan Günlüğü

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

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