09 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Dizi

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Kurye

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

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