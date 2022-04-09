09 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Kırılma Anı (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

08:00 Haber Bülteni

08:25 0-->100 (Tekrar)

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Macerasever (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:20 Spor

11:30 Tekno Hayat

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:10 Spor

12:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Esrarengiz İstanbul (Tekrar)

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:20 Spor

15:30 Bakış

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:10 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:45 Spor

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:20 Benim Sanatım

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:15 N Futbol Devre Arası

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:25 N Futbol

23:15 Haber Bülteni

23:55 Hava Durumu

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