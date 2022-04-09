09 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı
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09 Nisan 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Mahkum
23:30 Benim Kocam Yapmaz