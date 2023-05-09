09 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Mayıs 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet: İspanya Turu
01:30 Tırmanış Dünya Kupası
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Tenis: Roland Garros
06:00 Tırmanış Dünya Kupası
07:00 Bisiklet: İspanya Turu
08:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
12:30 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Tenis: Roland Garros
19:55 The Minute
20:00 Eskrim: Grand Prix
21:00 Tırmanış Dünya Kupası
22:00 Bisiklet: İtalya Turu