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09 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

09 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Mayıs 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: İspanya Turu

01:30 Tırmanış Dünya Kupası

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Tenis: Roland Garros

06:00 Tırmanış Dünya Kupası

07:00 Bisiklet: İspanya Turu

08:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

11:30 Bisiklet: İtalya Turu

12:30 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Tenis: Roland Garros

19:55 The Minute

20:00 Eskrim: Grand Prix

21:00 Tırmanış Dünya Kupası

22:00 Bisiklet: İtalya Turu

Kaynak: InterSinema.com / TV

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