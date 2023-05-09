Üye Girişi
Haberi Paylaş
09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 B. Giresunspor - Fenerbahçe

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 A. Konyaspor - Y. Kayserispor

07:15 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Galatasaray - Başakşehir

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 B. Giresunspor - Fenerbahçe

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Gamer

16:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:30 Galatasaray - Başakşehir

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Galatasaray - M.Başakşehir

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Başakşehir beIN TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title