09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 B. Giresunspor - Fenerbahçe
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 A. Konyaspor - Y. Kayserispor
07:15 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Galatasaray - Başakşehir
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 B. Giresunspor - Fenerbahçe
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - İstanbulspor
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Gamer
16:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:30 Galatasaray - Başakşehir
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Galatasaray - M.Başakşehir
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023