09 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Mart 2023 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Yürek Çıkmazı
02:30 Dizi
04:40 Adını Sen Koy
06:15 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak