09 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Mart 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
03:00 Futbol Aklı
04:30 Spor Artı
05:30 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 İskoçya Premiership Goller
08:55 Hollanda Eredivisie Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:40 Portekiz Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:30 İtalya Seri A Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
17:45 Avrupa'dan Futbol
18:00 Spor Merkezi
22:00 Başlama Vuruşu
23:00 Dakika Skor