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09 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

09 Mart 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İspanya La Liga Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

03:00 Futbol Aklı

04:30 Spor Artı

05:30 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 İskoçya Premiership Goller

08:55 Hollanda Eredivisie Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:40 Portekiz Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:30 İtalya Seri A Özetler

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

17:45 Avrupa'dan Futbol

18:00 Spor Merkezi

22:00 Başlama Vuruşu

23:00 Dakika Skor

Kaynak: InterSinema.com / TV

La Liga İspanya Spor Trt TV Haberler

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