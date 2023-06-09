09 Haziran 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Haziran 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 İspanya La Liga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:45 Özel Dosya
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
15:50 Spor Toto Süper Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 Valencia Goller
18:00 Spor Merkezi
19:00 Hedef Süper Lig
19:55 Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali
22:00 Hedef Süper Lig
23:00 Aktüel Futbol
23:55 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yarı Finali