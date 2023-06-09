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09 Haziran 2023 TRT spor Yayın Akışı

09 Haziran 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Haziran 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 İspanya La Liga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:45 Özel Dosya

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

15:50 Spor Toto Süper Lig Goller

16:00 Gündem Futbol

17:50 Valencia Goller

18:00 Spor Merkezi

19:00 Hedef Süper Lig

19:55 Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali

22:00 Hedef Süper Lig

23:00 Aktüel Futbol

23:55 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yarı Finali

Kaynak: InterSinema.com / TV

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