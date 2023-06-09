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09 Haziran 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Haziran 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Haziran 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:00 B. Giresunspor - FTA Antalyaspor

04:00 İstanbulspor - HK Ümraniyespor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - A. Konyaspor

10:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Elazığspor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Beinspired

16:00 DG Sivasspor - Y. Kayserispor

17:45 Galatasaray Top 20 Gol

19:00 Taraftar

20:00 Süper Hikayem

21:00 Final

22:30 Süper Lig Haftası

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 Galatasaray Top 20 Gol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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