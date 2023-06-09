09 Haziran 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Haziran 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
02:00 B. Giresunspor - FTA Antalyaspor
04:00 İstanbulspor - HK Ümraniyespor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - A. Konyaspor
10:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Elazığspor - Trabzonspor
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Beinspired
16:00 DG Sivasspor - Y. Kayserispor
17:45 Galatasaray Top 20 Gol
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Final
22:30 Süper Lig Haftası
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 Galatasaray Top 20 Gol