09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 09 Haziran 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Litvanya - Türkiye 03:45 Milli Maç Özel 05:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 06:30 FIFA Magazin 06:55 Spor Takvimi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler 09:40 2021-2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler 13:40 2021-2022 Sezonu Derleme 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Hedef Süper Lig 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 19:40 Uefa Uluslar Ligi Özetler 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 23:00 Aktüel Futbol Transfer InterSinema.com / TV Litvanya Türkiye Trt TV Haberler

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