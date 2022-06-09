09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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09 Haziran 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Litvanya - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
06:30 FIFA Magazin
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
13:40 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:40 Uefa Uluslar Ligi Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol Transfer