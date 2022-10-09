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09 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

01:00 Süper Hikayem

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Ankaragücü - M. Başakşehir

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Kasimpaşa - Gaziantep Fk

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kocaelispor - Trabzonspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Santra

12:30 Samsunspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Kasimpaşa

15:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor

15:30 Fta Antalyaspor-a. Konyaspor

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Gaziantep - A.demirspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Ankaragücü beIN TV Haberler

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