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09 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

09 Aralık 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Dünya Kupası Özetler

03:00 Aktüel Futbol

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:25 Spor Takvimi

12:30 Gün Ortası

13:30 Dünya Kupası Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Başlama Vuruşu

Kaynak: InterSinema.com / TV

Aktüel Spor Trt TV Haberler

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