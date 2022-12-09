09 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Aralık 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
01:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Freestyle Ski: Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
08:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Biatlon Dünya Kupası
10:00 Biatlon Dünya Kupası
10:30 Discovery Golf
11:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
12:50 Freestyle Ski: Dünya Kupası
14:30 Biatlon Dünya Kupası
15:25 Biatlon Dünya Kupası
17:25 Alp Disiplini Dünya Kupası
18:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:00 Biatlon Dünya Kupası
20:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası
21:15 Haberler
21:20 Artistik Buz Pateni: Grand Prix
22:15 Artistik Buz Pateni: Grand Prix
23:20 Haberler
23:25 Biatlon Dünya Kupası