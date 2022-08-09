09 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 09 Ağustos 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 03:30 Kiralık Aşk 04:30 Erkenci Kuş 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:45 Yüksek Sosyete 12:45 Erkenci Kuş 15:45 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 22:30 Dizi InterSinema.com / TV Kiralık Aşk Star TV Haberler

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