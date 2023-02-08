08 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Şubat 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
01:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
01:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:15 Manisa FK - Yılport Samsunspor
06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
20:45 Avrupa'dan Futbol
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü