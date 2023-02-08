08 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 08 Şubat 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 03:45 Haftanın Golleri 04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş 06:00 Galatasaray - Trabzonspor 08:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 11:00 beIN Manşet 12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 12:30 Fenerbahçe - Adanaspor 14:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor 15:45 Haftanın Golleri 16:00 DG Sivasspor - Beşiktaş 18:00 Galatasaray - Trabzonspor 20:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 21:45 Haftanın Golleri 22:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor 23:45 Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Galatasaray Sivasspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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