08 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Şubat 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:45 Haftanın Golleri
04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş
06:00 Galatasaray - Trabzonspor
08:00 Ankaragücü - V. Karagümrük
09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Fenerbahçe - Adanaspor
14:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 DG Sivasspor - Beşiktaş
18:00 Galatasaray - Trabzonspor
20:00 Ankaragücü - V. Karagümrük
21:45 Haftanın Golleri
22:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor
23:45 Haftanın Golleri