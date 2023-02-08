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08 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Şubat 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

03:45 Haftanın Golleri

04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş

06:00 Galatasaray - Trabzonspor

08:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 DG Sivasspor - Beşiktaş

18:00 Galatasaray - Trabzonspor

20:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

21:45 Haftanın Golleri

22:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Sivasspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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