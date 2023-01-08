08 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:15 Ege'nin Hamsisi
06:35 Kalk Gidelim
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeni Hayat
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat