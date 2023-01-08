08 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 08 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 İleri Üçlü 04:30 Dünya Kupası Hikayeleri 05:00 Futbol Aklı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İleri Üçlü 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 14:00 Gündem Futbol 16:00 Spor Bülteni 17:00 Spor Haftasonu 19:00 Dakika Skor 21:00 Stadyum 23:00 Teknik Analiz Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023 Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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