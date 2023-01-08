Üye Girişi
Haberi Paylaş

08 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

08 Ocak 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çöp Adam

02:30 Patron Mutlu Son İstiyor

04:30 Hayat Öpücüğü

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Toprak ile Fidan

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Fırıldak Ailesi

20:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

Kaynak: InterSinema.com / TV

Yalı Çapkını Çöp Adam Star TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title