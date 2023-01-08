08 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Ocak 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
01:30 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
02:45 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
03:30 Kayakla Atlama: Dört Tepe
05:00 Rally Raid
06:00 Snooker: İskoçya Açık
08:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
09:30 Rally Raid
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Biatlon Dünya Kupası
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Biatlon Dünya Kupası
17:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
18:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
20:00 Biatlon Dünya Kupası
21:00 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
21:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
22:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:00 Rally Raid