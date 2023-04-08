08 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

08 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:50 Portekiz Süper Lig Goller

10:55 Belçika Pro Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Ne Var Ne Yok

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:45 Spor Toto 1. Lig Goller

15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Altaş Denizlispor

18:00 Spor Merkezi

19:45 İtalya Seri A Goller

20:00 Spor Akşamı

20:25 Göztepe A.Ş. - Yılport Samsunspor

22:30 Stadyum