08 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:50 Portekiz Süper Lig Goller
10:55 Belçika Pro Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Ne Var Ne Yok
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Spor Toto 1. Lig Goller
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Altaş Denizlispor
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Seri A Goller
20:00 Spor Akşamı
20:25 Göztepe A.Ş. - Yılport Samsunspor
22:30 Stadyum