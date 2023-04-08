08 Nisan 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Nisan 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ömer
02:30 Toprak ile Fidan
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:10 Söz
06:45 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Dizi
15:45 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Bıçaklar Çekildi