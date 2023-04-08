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08 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

08 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Nisan 2023 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Gülcemal

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

06:15 Yasak Elma

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülcemal

23:00 Ego

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gülcemal Fox TV Haberler

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