Üye Girişi
Haberi Paylaş
08 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

08 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Nisan 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: Scheldeprijs

01:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

02:00 Snooker: Galler Açık

03:30 Bisiklet: Bask Turu

05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

07:00 Bisiklet: Bask Turu

08:30 The Players Championship

10:30 Bisiklet: Bask Turu

12:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

13:00 Yelken: The Ocean Race

13:30 Paris Maratonu

15:00 Cycling Show

15:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

16:00 Bisiklet: Bask Turu

17:30 Bisiklet: Bask Turu

19:45 Bisiklet: Flandre Turu

20:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

21:00 Dünya Körling Şampiyonası

22:00 Dünya Körling Şampiyonası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Dünya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title