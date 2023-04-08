08 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Nisan 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet: Scheldeprijs
01:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
02:00 Snooker: Galler Açık
03:30 Bisiklet: Bask Turu
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Bisiklet: Bask Turu
08:30 The Players Championship
10:30 Bisiklet: Bask Turu
12:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
13:00 Yelken: The Ocean Race
13:30 Paris Maratonu
15:00 Cycling Show
15:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
16:00 Bisiklet: Bask Turu
17:30 Bisiklet: Bask Turu
19:45 Bisiklet: Flandre Turu
20:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
21:00 Dünya Körling Şampiyonası
22:00 Dünya Körling Şampiyonası