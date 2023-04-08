08 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Nisan 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Taraftar
02:30 Süper Hikayem
03:30 M. Başakşehir - Ankaragücü
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 HK Ümraniyespor - A. Konyaspor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 B. Giresunspor - C. Alanyaspor
11:00 Santra
12:30 Denizlispor - Beşiktaş
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Kasımpaşa - Trabzonspor
15:00 Sivasspor - Başakşehir
15:30 Konyaspor - Antalyaspor
16:00 İstanbulspor - V. Karagümrük
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 Konyaspor - Antalyaspor
19:30 beIN Süper Lig
20:30 A.Konyaspor - F.T.Antalyaspor
22:30 beIN Süper Lig