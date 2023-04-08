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08 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Nisan 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Taraftar

02:30 Süper Hikayem

03:30 M. Başakşehir - Ankaragücü

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 HK Ümraniyespor - A. Konyaspor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 B. Giresunspor - C. Alanyaspor

11:00 Santra

12:30 Denizlispor - Beşiktaş

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - Trabzonspor

15:00 Sivasspor - Başakşehir

15:30 Konyaspor - Antalyaspor

16:00 İstanbulspor - V. Karagümrük

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Sanal Direktör

19:00 Konyaspor - Antalyaspor

19:30 beIN Süper Lig

20:30 A.Konyaspor - F.T.Antalyaspor

22:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Antalyaspor Konyaspor beIN TV Haberler

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