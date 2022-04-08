08 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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08 Nisan 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Kuşak Çatışması
03:00 Yeni Nesil Talk Show
04:00 Süper Hikayem
05:00 Farklı Açı
05:30 Kaleci ve Golcü
07:00 Yeni Gün
09:00 İH Konyaspor - Göztepe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar
13:45 1 Yıldız 10 Gol
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig
16:00 Trabzonspor - Beşiktaş
18:00 Farklı Açı
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Muhabir Masası
21:00 Bi' de Bana Sor
22:00 Santra
23:30 İstatistik Bankası