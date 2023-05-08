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08 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

08 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Mayıs 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Dünya Superbike Şampiyonası

07:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

07:55 Spor Takvimi

08:00 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar

08:15 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar

08:30 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar

08:45 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar

09:00 Spor Sabahı

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:30 Aktüel Futbol

15:00 Hedef Süper Lig

15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

16:45 Hedef Süper Lig Özel Devre Arası

17:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

18:00 Hedef Süper Lig

19:15 Dakika Skor

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

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