08 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Mayıs 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünya Superbike Şampiyonası
07:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
07:55 Spor Takvimi
08:00 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar
08:15 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar
08:30 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar
08:45 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:30 Aktüel Futbol
15:00 Hedef Süper Lig
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
16:45 Hedef Süper Lig Özel Devre Arası
17:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 Hedef Süper Lig
19:15 Dakika Skor
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023