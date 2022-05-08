08 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

08 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
08 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Mayıs 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 M. Başakşehir - Galatasaray

02:45 Derbi Klip

03:00 A. Demirspor - A. Alanyaspor

04:45 Derbi Klip

05:00 V. Karagümrük - Göztepe

06:45 Derbi Klip

07:00 Dg Sivasspor - Kasimpaşa

08:45 Derbi Klip

09:00 Yeni Gün

11:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

12:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

13:00 Bir Derbi Günü

13:45 Derbi Klip

14:00 Lig Merkezi

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

17:00 beIN Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, Derbi, beIN, TV, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title