08 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 M. Başakşehir - Galatasaray

02:45 Derbi Klip

03:00 A. Demirspor - A. Alanyaspor

04:45 Derbi Klip

05:00 V. Karagümrük - Göztepe

06:45 Derbi Klip

07:00 Dg Sivasspor - Kasimpaşa

08:45 Derbi Klip

09:00 Yeni Gün

11:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

12:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

13:00 Bir Derbi Günü

13:45 Derbi Klip

14:00 Lig Merkezi

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

17:00 beIN Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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