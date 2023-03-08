08 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Mart 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Anadolu
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Haftanın Ardından
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:30 İspanya La Liga Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:55 Vakıfbank - Galatasaray HDİ Sigorta
19:00 Spor Merkezi
19:55 Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor
22:00 Futbol Aklı
23:30 Aktüel Futbol