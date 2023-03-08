08 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 08 Mart 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Futbol Anadolu 04:00 Spor Artı 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Haftanın Ardından 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:30 İspanya La Liga Özetler 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 12:55 Spor Takvimi 13:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 16:55 Vakıfbank - Galatasaray HDİ Sigorta 19:00 Spor Merkezi 19:55 Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor 22:00 Futbol Aklı 23:30 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Spor Trt TV Haberler

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