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08 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Mart 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Kuralına Göre

02:30 Süper Lig Haftası

03:00 İstatistik Bankası

03:30 A. Konyaspor - B. Giresunspor

05:30 Kasımpaşa - FTA Antalyaspor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - Ankaragücü

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Başakşehir - Beşiktaş

14:45 Antalyaspor - Kayserispor

15:15 Galatasaray - Kasımpaşa

16:00 Trabzonspor - HK Ümraniyespor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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