08 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Mart 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Kuralına Göre
02:30 Süper Lig Haftası
03:00 İstatistik Bankası
03:30 A. Konyaspor - B. Giresunspor
05:30 Kasımpaşa - FTA Antalyaspor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Ankaragücü
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Fenerbahçe - Adanaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Başakşehir - Beşiktaş
14:45 Antalyaspor - Kayserispor
15:15 Galatasaray - Kasımpaşa
16:00 Trabzonspor - HK Ümraniyespor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası