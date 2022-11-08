08 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 Trabzonspor - A. Konyaspor
03:45 1. Lig Haftanın Golleri
04:00 Gaziantep Fk - Y. Kayserispor
05:45 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 Fta Antalyaspor-v.karagümrük
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - İstanbulspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ankaraspor - Galatasaray
14:00 Fenerbahçe - Dg Sivasspor
14:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Trabzonspor - A. Konyaspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sporun Mabetleri
18:30 Fenerbahçe - Dg Sivasspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Dg Sivasspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio