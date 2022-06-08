08 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

08 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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08 Haziran 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
02:55 Spor Takvimi
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
14:00 TBMM-TV
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