08 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Eylül 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Balkan Ninnisi
03:10 Anadolu'da Yaşam
03:55 Mükemmel Eşleşme
06:30 Yedi Numara
08:45 Tozkoparan İskender
11:30 Anadolu'da Yaşam
12:45 Masumlar Apartmanı
16:10 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gizli Sayılar
22:40 Kasaba Doktoru