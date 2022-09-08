08 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Eylül 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Y. Samsunspor - Manisa
03:45 Spor Atlası
03:55 Spor Takvimi
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
14:00 TBMM-TV
Kaynak: InterSinema.com / TV