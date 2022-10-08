08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 İkili Oyun
06:58 İstiklal Marşı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:50 İtalya Seri A Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:35 Belçika Pro Lig Goller
19:45 Aktüel Futbol
22:00 Dakika Skor