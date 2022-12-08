08 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Aralık 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 Portekiz - İsviçre
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:15 Fas - İspanya
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Dünya Kupası Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dünya Kupası Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 İleri Üçlü