08 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
08 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Bein 1. Lig
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Bursaspor - Beşiktaş
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Denizlispor - Fenerbahçe
14:00 Fenerbahçe - A. Demirspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Gamer
19:00 Özel Röportaj
20:30 Süper Lig Değerlendirme
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Süper Lig Değerlendirme
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri