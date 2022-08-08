08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 08 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 04:45 Futbol Gecesi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 08:55 Spor Takvimi 09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Sabahı 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 14:00 Avrupa Stüdyosu 16:00 Spor Bülteni 17:00 Gündem Futbol Transfer 18:55 Hellas Verona - Bari 21:00 Dakika Skor 23:45 Futbol Gecesi InterSinema.com / TV Futbol Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.