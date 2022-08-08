08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
08 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- Güncelleme:
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:55 Spor Takvimi
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Bülteni
17:00 Gündem Futbol Transfer
18:55 Hellas Verona - Bari
21:00 Dakika Skor
23:45 Futbol Gecesi
InterSinema.com / TV