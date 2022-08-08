08 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
08 Ağustos 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
03:45 1. Lig Haftanın Golleri
04:00 Dg Sivasspor - Gaziantep Fk
05:45 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Süper Lig
07:00 Trio
07:30 Z Raporu
08:00 İstanbulspor - Trabzonspor
09:45 1. Lig Haftanın Golleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Kocaelispor - Trabzonspor
13:45 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Dg Sivasspor - Gaziantep Fk
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
17:45 Ankaragücü - Konyaspor
18:00 Fta Antalyaspor - Galatasaray
18:45 Maç Başlıyor
19:15 V. Karagümrük - Alanyaspor
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Fta Antalyaspor - Galatasaray
23:45 beIN Süper Lig