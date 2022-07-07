07 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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07 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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07 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Temmuz 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:55 Spor Takvimi

12:30 Gün Ortası

13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

17:45 Wimbledon Tenis Turnuvası

21:00 Aktüel Futbol Transfer

21:55 İngiltere - Avusturya

InterSinema.com / TV

Avusturya Futbol Trt TV Haberler

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