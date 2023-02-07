07 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Şubat 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
05:00 İtalya Seri A Özetler
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:05 İskoçya Premiership Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:00 Spor Bülteni
12:30 Aktüel Futbol
13:25 Erzurumspor - Tuzlaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Dyorex Boluspor - Pendikspor
18:00 Stadyum
18:55 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz