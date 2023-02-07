Üye Girişi
Haberi Paylaş

07 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Final

01:30 Sanal Direktör

02:30 İstatistik Bankası

03:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

03:15 Haftanın Golleri

03:30 V. Karagümrük - Beşiktaş

05:15 Haftanın Golleri

05:30 A. Demirspor - Fenerbahçe

07:30 A. Konyaspor - İstanbulspor

09:15 Haftanın Golleri

09:30 İstatistik Bankası

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Final

13:30 Sanal Direktör

14:30 Sivasspor - Beşiktaş

15:00 beIN Süper Lig

16:00 D.g.sivasspor - Beşiktaş

18:00 beIN Süper Lig

19:00 F.t.antalyaspor - Gaziantep

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Beşiktaş Spor beIN TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title