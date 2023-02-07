07 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Final
01:30 Sanal Direktör
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
03:15 Haftanın Golleri
03:30 V. Karagümrük - Beşiktaş
05:15 Haftanın Golleri
05:30 A. Demirspor - Fenerbahçe
07:30 A. Konyaspor - İstanbulspor
09:15 Haftanın Golleri
09:30 İstatistik Bankası
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Final
13:30 Sanal Direktör
14:30 Sivasspor - Beşiktaş
15:00 beIN Süper Lig
16:00 D.g.sivasspor - Beşiktaş
18:00 beIN Süper Lig
19:00 F.t.antalyaspor - Gaziantep
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio