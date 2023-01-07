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07 Ocak 2023 Tv 2 Yayın Akışı

TV Haberleri

07 Ocak 2023 Tv 2 Yayın Akışı

07 Ocak 2023 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:10 Merhamet

03:45 Akasya Durağı

04:45 Kanıt

06:00 Yaralı Kuşlar

07:00 Hayatımın Aşkı

09:15 Evim Şahane

10:45 Geniş Aile

12:30 Rehber

14:00 Çok Gezenti

15:30 Çocuklar Duymasın

20:00 Kelime Oyunu

21:15 Deli Saçması

23:30 Deli Saçması

Kaynak: InterSinema.com / TV

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