07 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:45 Yürek Çıkmazı
04:05 Hangimiz Sevmedik
06:00 Adını Sen Koy
07:25 Ege'nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
12:25 Yürek Çıkmazı
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı