07 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İleri Üçlü
04:30 Dünya Kupası Hikayeleri
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
23:00 Teknik Analiz
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023