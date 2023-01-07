07 Ocak 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
07 Ocak 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
02:15 Gecenin Ucunda
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır
06:00 Söz
08:00 Toprak ile Fidan
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
16:00 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:30 Hayat Öpücüğü