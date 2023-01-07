07 Ocak 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 07 Ocak 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Çöp Adam 02:15 Gecenin Ucunda 04:30 Hayat Bazen Tatlıdır 06:00 Söz 08:00 Toprak ile Fidan 09:00 Meltem Demir ile Hanımeli 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Çöp Adam 14:00 Gecenin Ucunda 16:00 Dizi 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor 22:30 Hayat Öpücüğü Kaynak: InterSinema.com / TV Gecenin Ucunda Çöp Adam Star TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 07 Ocak 2023 Star Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.